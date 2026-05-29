Tre persone sono rimaste ferite in due tamponamenti avvenuti nel pomeriggio, secondo quanto riferiscono testimoni. La showgirl è stata vista allontanarsi dalla scena subito dopo gli incidenti, senza fermarsi. Un passante ha ripreso le immagini del volto della donna mentre si allontanava, confermando la sua presenza sul luogo. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause degli incidenti.

? Punti chiave Come ha fatto la showgirl a fuggire dopo i due scontri?. Chi ha immortalato il volto della conduttrice durante la fuga?. Perché i soccorsi sono dovuti forzare la porta di casa sua?. Quali reati dovrà affrontare la donna davanti alla Procura di Milano?.? In Breve Tre conducenti feriti con prognosi di cinque giorni dopo i tamponamenti a Milano.. Collisioni avvenute il 23 maggio in via Melzi d'Eril e via San Marco.. Soccorso in zona Brera lunedì mattina alle 7:20 dopo grida dei vicini.. Intervento di agenti del commissariato Garibaldi Venezia e vigili del fuoco.. Tre conducenti sono stati trasportati in pronto soccorso con prognosi di cinque giorni dopo una serie di tamponamenti avvenuti il 23 maggio a Milano, coinvolgendo un SUV Land Rover guidato da Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belen Rodriguez, tre feriti dopo i tamponamenti: testimoni la indicano

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