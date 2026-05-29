La showgirl argentina è stata denunciata per omissione di soccorso dopo aver causato due incidenti d'auto in centro a Milano e aver proseguito senza fermarsi. La polizia ha avviato le indagini e ha raccolto testimonianze sui fatti. Nessuna informazione è ancora stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte negli incidenti. La vicenda si aggiunge a una serie di problemi legali e personali che coinvolgono la showgirl.

Non si ferma il periodo nero per Belen, la conduttrice argentina sarebbe stata denunciata per omissione di soccorso dopo due incidenti d'auto in centro a Milano. Dopo l'allarme domestico con tanto di corsa in ospedale, sulla testa di Belén Rodríguez arriva un'altra tegola. Alla showgirl argentina sarebbe stata notificata una denuncia per omissione di soccorso in seguito a due incidenti d'auto da lei provocati nei giorni scorsi in centro a Milano. Al riguardo non ci sono dubbi. I testimoni hanno riconosciuto la showgirl alla guida della Land Rover Defender che ha provocato due incidenti, causando il ferimento di tre persone, per poi andarsene senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belén Rodríguez provoca due incidenti d'auto e scappa: ancora guai per la showgirl

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