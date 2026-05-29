Belén Rodriguez in Procura | 3 feriti dopo la fuga con il SUV a Milano

Notizia in breve

La showgirl è stata portata in procura dopo aver causato un incidente a Milano, che ha coinvolto tre autovetture e provocato tre feriti. Secondo le testimonianze, si sarebbe allontanata a bordo di un SUV subito dopo l’impatto, mentre alcuni presenti avrebbero scattato foto dell’accaduto. La polizia sta indagando sui dettagli della fuga e sulle circostanze che hanno portato all’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle persone coinvolte.