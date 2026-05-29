Belén Rodriguez sarebbe stata coinvolta in due incidenti nel centro di Milano, causati da un suv. Dopo gli urti, la showgirl si sarebbe allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. Testimoni avrebbero fotografato la scena e chiamato le forze dell'ordine. La Polizia sta verificando i fatti e potrebbe procedere con una denuncia per omissione di soccorso. Nessuna informazione è stata ancora confermata ufficialmente.

Per Belen Rodríguez sono giorni difficili. Prima l’allarme nel suo appartamento in zona Brera, poi il ricovero al Policlinico di Milano per accertamenti, quindi le dimissioni dopo un periodo di osservazione. Ora emerge che la conduttrice sarebbe stata coinvolta in due urti con un suv nel centro di Milano ma non si sarebbe fermata dopo gli episodi. Una spirale di episodi che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di residenti e forze dell'ordine. La situazione è delicata e, dal punto di vista giudiziario, la showgirl argentina rischia grosso. I due episodi, scrive Il Messaggero, sarebbero avvenuti a Milano, in pieno centro. Il primo in via Melzi d’Eril, vicino l’Arco della Pace, dove il suv avrebbe colpito lo specchietto di un’auto parcheggiata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belén Rodriguez, doppio urto col suv e fuga: fotografata dai passanti, rischia la denuncia

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BELÉN RODRIGUEZ con Clara e tutta la famiglia

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