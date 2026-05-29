Nei giorni precedenti all’incidente domestico che l’ha coinvolta, la showgirl e conduttrice ha causato due incidenti stradali a Milano. Non sono stati riportati dettagli sulle conseguenze di questi episodi o sulla dinamica degli incidenti. La vicenda si inserisce in un periodo complicato per la protagonista, che si è successivamente ritrovata in ospedale dopo essere rimasta bloccata in bagno a casa.

Belen Rodriguez sta attraversando un periodo complesso sotto ogni punto di vista: nei giorni antecedenti alla vicenda avvenuta in casa sua, dove sarebbe rimasta bloccata in bagno e in seguito trasportata in ospedale, la showgirl e conduttrice avrebbe causato due incidenti a Milano. Non essendosi fermata, rischierebbe una denuncia per omissione di concorso: al momento, sono al vaglio gli accertamenti dei sinistri. Belen Rodriguez, i due incidenti a Milano Tutto è iniziato qualche giorno prima: da tempo il suo nome era in ballo per la conduzione dell'Isola dei Famosi, che dovrebbe tornare con un format rinnovato. Poi, però,... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen, giorni complicati prima dell’ospedale: i due incidenti stradali a Milano

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Belen non è tornata a casa dopo lospedale, ora è tempo di riprendere in mano la sua vita

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