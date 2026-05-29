Sabato scorso, sulla sua Land Rover, Belen è stata coinvolta in un incidente stradale. Successivamente, è stata denunciata per omissione di soccorso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o danni, né sui motivi per cui non avrebbe assistito le persone coinvolte. La denuncia è stata presentata dalle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto. La cantante e showgirl non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Ciò che è accaduto sabato scorso sulla sua Land Rover a Belen non è passato inosservato, Rodriguez ora è stata denunciata per omissione di soccorso Ciò che è successoaBelennei giorni precedentiè complesso ed ogni giorni si aggiungono dettagli che mostrano quanto la showgirl non stia affatto bene. Ma adesso, dopo le dimissioni dall’ospedale,è stata denunciata per omissione di soccorso, ciò che scatta automaticamente dopo che si causa un incidente ma non ci si ferma. L’episodio risale a sabato scorso, alle 19.30 – prima di quello avvenuto nel suo appartamento- qui la showgirl avrebbe fatto due incidenti nel giro di pochi minuti e non si sarebbe fermata ma qualcuno l’avrebbe riconosciuta e fotografata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belen denunciata per omissione di soccorso: cos’è successo

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Belen Rodriguez: avrebbe causato 4 incidenti denunciata per omissione di soccorso

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