In una lotta contro lo sfruttamento lavorativo, si evidenziano turni massacranti e episodi di violenza tra i lavoratori. La Cgil ha indicato i committenti come responsabili di queste condizioni, sottolineando il coinvolgimento diretto di chi commissiona i lavori. La situazione coinvolge lavoratori che, dopo anni di silenzio, hanno deciso di denunciare le condizioni di sfruttamento attraverso vertenze legali e testimonianze pubbliche. La denuncia si concentra su pratiche di sfruttamento prolungato e su responsabilità di chi commissiona i lavori.

Prato, 29 maggio 2026 – Un lavoro silenzioso, paziente, quasi invisibile. Fatto di ascolto, di vertenze portate avanti per anni, di cause legali e di lavoratori che trovano il coraggio di parlare dopo anni, trascorsi nell’ombra dello sfruttamento. Nel distretto tessile pratese c’è un lavoro quotidiano, che passa dagli sportelli sindacali, dalle denunce, dalla ricostruzione delle filiere produttive e dalla tutela di chi è senza voce. https:www.lanazione.iteconomiasciopero-29-maggio-p6uon6fp L’ultima vicenda conclusa positivamente riguarda l’ex pelletteria Serena di Poggio a Caiano. Una storia iniziata nel 2017 e chiusa con la condanna della titolare cinese per sfruttamento lavorativo e con il riconoscimento delle spettanze economiche ai lavoratori coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battaglia contro lo sfruttamento. Botte e turni massacranti, Cgil: “Committenti responsabili”

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