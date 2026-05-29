Batosta Pd alle comunali Palmara replica e lancia un invito alla segretaria Bonforte

Il PD ha subito una pesante sconfitta alle comunali. La segretaria cittadina, Valeria Bonforte, ha criticato l’amministrazione uscente, affermando che la sconfitta deriva dal modo in cui la città è stata gestita. In risposta, un esponente locale ha invitato la segretaria a confrontarsi direttamente con l’attuale sindaco per discutere delle questioni amministrative. La disputa si è infiammata attraverso comunicati ufficiali diffusi nei giorni scorsi.

"In una nota diffusa ieri il Segretario cittadino del PD Valeria Bonforte attacca Falcomatà. Si legge nel comunicato “abbiamo perso per come abbiamo amministrato la città, e non si può nascondere”. E ancora “serve una discussione franca per costruire una nuova classe dirigente”. In sintesi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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