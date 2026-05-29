Bastoni smart progettati per ciechi e ipovedenti permettono di muoversi in autonomia e mantenere i legami sociali. Questi dispositivi aiutano a superare barriere fisiche e sensoriali, facilitando la percezione dell’ambiente circostante. La tecnologia mira a migliorare la qualità di vita di chi ha difficoltà visive, offrendo strumenti che favoriscono la mobilità e l’interazione con il mondo esterno.

Sentirsi cittadini del mondo nonostante città sempre più complesse e una quotidianità fatta di barriere fisiche e sensoriali. Per otto ragazzi e ragazze ciechi e ipovedenti, la mobilità sarà un po’ più facile grazie ai bastoni integrati con intelligenza artificiale, donati dal Lions Club Brescia Capitolium, presieduto da Nadia Bertana. Dopo una raccolta fondi durata un anno, gli otto bastoni smart di ultima generazione sono stati consegnati a 8 persone con disabilità visiva, dai 17 ai 58 anni, di Brescia, Milano e Perugia. I bastoni fungono non solo da guida per facilitare la mobilità avvisando dell’eventuale presenza di ostacoli diretti e indiretti con back aptici e sonori, ma è anche possibile porre delle domande (ad esempio, per la funzione di navigatore) premendo un pulsante e ottenere risposte dagli speaker integrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bastoni smart a ciechi e ipovedenti: "Consentono autonomia e socialità"

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