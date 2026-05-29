Bassa friulana al volante della sua auto cinque volte oltre il limite
Un uomo è stato fermato alla guida con un’auto che percorreva a cinque volte oltre il limite di velocità. I carabinieri della compagnia di Palmanova hanno effettuato controlli domenica 25 maggio lungo le principali strade che collegano la città a comuni vicini. Durante le operazioni, sono state identificate diverse infrazioni, tra cui quella di eccesso di velocità. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o eventuali sanzioni immediatamente disponibili.
I carabinieri della compagnia di Palmanova hanno effettuato domenica 25 maggio una serie di controlli del territorio, concentrati sulle principali arterie stradali che collegano la città stellata ai comuni vicini. L'operazione, disposta dal comando di compagnia, era rivolta alla prevenzione dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie e thread social correlati
Ubriaco al volante fermato dai carabinieri: alcol 4 volte oltre il limiteDurante un controllo nella tarda serata di ieri in Val Camonica, i Carabinieri e la Polizia Provinciale hanno fermato un'auto con a bordo un uomo...
Alla guida dell'auto con un tasso di oltre 3 volte il limite: denunciato autista di pullmanUn autista di 35 anni è stato denunciato per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite consentito.