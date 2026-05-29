Bassa friulana al volante della sua auto cinque volte oltre il limite

Notizia in breve

Un uomo è stato fermato alla guida con un’auto che percorreva a cinque volte oltre il limite di velocità. I carabinieri della compagnia di Palmanova hanno effettuato controlli domenica 25 maggio lungo le principali strade che collegano la città a comuni vicini. Durante le operazioni, sono state identificate diverse infrazioni, tra cui quella di eccesso di velocità. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o eventuali sanzioni immediatamente disponibili.