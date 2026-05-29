Basket nella notte infinita la Dole piega Cividale e vola in finale playoff per il secondo anno consecutivo
Nella notte, la Dole Rimini ha battuto Cividale 87-76 in gara 4 dei playoff, assicurandosi la finale per il secondo anno consecutivo. La partita è rimasta equilibrata fino alla fine, con vantaggi di pochi punti per entrambe le squadre, 18’21” per Rimini e 18’19” per Cividale. La Dole ha preso il comando con un parziale deciso nel secondo tempo, portando a casa la vittoria e l’accesso alla fase finale.
La Dole Rimini vince gara 4 e conquista la finale playoff per la seconda stagione consecutiva. Gli uomini di Dell’Agnello battono la Ueb Gesteco Cividale 87-76 in un match decisamente equilibrato (18’21” di vantaggio per Rimini, 18’19” per Cividale), indirizzando l’incontro con un parziale di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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