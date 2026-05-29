Basilicata 3,1 milioni per l’emergenza alluvioni | soccorso alle famiglie

Notizia in breve

In Basilicata sono stati stanziati 3,1 milioni di euro per affrontare l’emergenza alluvioni, destinati al supporto delle famiglie evacuate a Rapolla. I fondi saranno utilizzati per le operazioni di assistenza e ripristino. La gestione tecnica dei lavori di ripristino sul territorio sarà affidata a un ente incaricato, che coordinerà le attività di intervento e ricostruzione.