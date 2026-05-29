Basilicata 3,1 milioni per l’emergenza alluvioni | soccorso alle famiglie
In Basilicata sono stati stanziati 3,1 milioni di euro per affrontare l’emergenza alluvioni, destinati al supporto delle famiglie evacuate a Rapolla. I fondi saranno utilizzati per le operazioni di assistenza e ripristino. La gestione tecnica dei lavori di ripristino sul territorio sarà affidata a un ente incaricato, che coordinerà le attività di intervento e ricostruzione.
? Punti chiave Come verranno utilizzati i fondi per le famiglie evacuate a Rapolla?. Chi coordinerà tecnicamente i lavori di ripristino sul territorio lucano?. Quali sono le criticità infrastrutturali che richiedono l'intervento immediato?. Quando arriveranno i nuovi fondi per integrare le spese dei comuni?.? In Breve Fondi destinati a Rapolla e Sant’Arcangelo per gestire evacuazioni e autonoma sistemazione.. Coordinamento tecnico affidato all'ingegner Giovanni Di Bello secondo ordinanza del 14 maggio 2026.. Interventi basati sull'articolo 25 del decreto legislativo 12018 per soccorso e assistenza.. Piano integrerà spese urgenti sostenute dalle province di Matera e Potenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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