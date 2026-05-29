Basile bis è il giorno della festa in piazza Duomo | Messina celebra la vittoria mentre nei partiti scattano i regolamenti di conti

Oggi, in piazza Duomo, si festeggia la vittoria di Federico Basile dopo la proclamazione ufficiale avvenuta ieri nell’aula consiliare di Palazzo Zanca. La città si riempie di cittadini che celebrano con entusiasmo. Nel frattempo, all’interno dei partiti, si registrano tensioni e confronti tra i membri, con alcuni che avviano regolamenti di conti interni. La giornata si svolge tra festeggiamenti e tensioni politiche.

Dopo la proclamazione ufficiale arrivata ieri nell’aula consiliare di Palazzo Zanca, per Federico Basile è il giorno del ritorno non solo politico ma anche simbolico tra la sua gente. Stasera piazza Duomo farà da cornice alla festa organizzata da Sud chiama Nord e dai sostenitori del sindaco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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