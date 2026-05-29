Bari cultura nelle periferie | aperto il bando per l’estate 2026

È stato aperto un bando per finanziare iniziative culturali nelle periferie di Bari durante l’estate 2026. Il progetto mira a modificare l’offerta culturale nei quartieri meno centrali della città. Possono partecipare associazioni, enti e soggetti privati che intendono proporre attività culturali e ricreative. La richiesta di finanziamenti può essere presentata entro una data stabilita, con un progetto dettagliato delle attività previste.

? Punti chiave Come cambierà l'offerta culturale nei quartieri meno centrali di Bari?. Chi può partecipare al bando per ottenere i finanziamenti estivi?. Quanto budget è stato stanziato per gli spettacoli nelle periferie?. Perché il Comune punta a coinvolgere chi non frequenta i teatri?.? In Breve Scadenza domande via PEC entro le ore 12 del 10 giugno prossimo.. Finanziamenti per singolo progetto tra 35.000 e 56.600 euro con fondi ministeriali.. Punteggio minimo di 70 su 100 richiesto per ottenere il contributo economico.. Eventi gratuiti previsti tra il 10 luglio e il 31 agosto 2026.. Il Comune di Bari ha pubblicato l’avviso per la quinta edizione de Le Due Bari 2026, il progetto che porterà spettacoli gratuiti nei quartieri periferici tra il 10 luglio e il 31 agosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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