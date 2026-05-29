L’amante di una donna scomparsa nel 2009 ha dichiarato in televisione di essere consapevole dei rischi di morte legati alla vicenda. La scomparsa è avvenuta nel pomeriggio del 27 ottobre a Montecampano di Amelia, senza che siano stati trovati tracce della donna. La puntata di “Chi l’ha visto?” di mercoledì sera ha mostrato alcuni fotogrammi relativi al caso.

Terni, 29 maggio 2026 – Il caso Barbara Corvi, scomparsa da Montecampano di Amelia nel pomeriggio del 27 ottobre 2009 senza lasciare traccia, al centro della puntata di “Chi l’ha visto?“ trasmessa mercoledì sera (da cui sono tratti i fotogrammi). Com’è noto la Procura di Terni ha riaperto l’inchiesta, già archiviata due volte, nel 2014 e 2024, indagando per omicidio l’ex marito Roberto Lo Giudice (arrestato e scarcerato nell’ambito dell’inchiesta precedente) e suo fratello Maurizio (anch’egli già indagato in passato). I due saranno sottoposti al test del Dna per eventuali riscontri sulle cartoline, falsamente attribuite a Barbara, spedite da Firenze poco dopo la scomparsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Barbara sapeva di rischiare la morte”. In tv parla l’amante della donna scomparsa

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