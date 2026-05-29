Sono 164 le spiagge raccomandate dai pediatri come Bandiere Verdi per il 2026, in Italia e all’estero. Le caratteristiche principali sono fondali bassi e digradanti, sabbia pulita e spazi tra gli ombrelloni adeguati. Inoltre, sono presenti servizi di salvataggio con bagnini sempre disponibili.

Fondale basso che digrada dolcemente, sabbia pulita, distanza adeguata tra gli ombrelloni e la presenza costante dei bagnini per il salvataggio. Sono questi i requisiti strutturali che definiscono una spiaggia sicura e adatta alle famiglie. Per il 2026, l'elenco delle Bandiere Verdi ha certificato 164 località marittime, di cui 153 situate in Italia e 11 all'estero. Il riconoscimento è stato assegnato sulla base delle indicazioni fornite a titolo volontario e gratuito da 3.238 pediatri, sotto il coordinamento del fondatore della ricerca Italo Farnetani. L'assegnazione dei vessilli, un progetto nato nel 2008, non valuta esclusivamente i parametri ambientali (basati sui dati delle Arpa regionali e sulle ordinanze sindacali), ma si concentra sulle esigenze di sviluppo psicoaffettivo e corporeo dei minori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bandiere Verdi 2026, ecco le 164 spiagge per bambini in Italia e all’estero: la mappa completa delle località consigliate dai pediatri

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