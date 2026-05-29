Nel suo intervento, Fabio Panetta ha sottolineato che il 2025 rappresenta un passaggio, non una crisi, per il sistema economico italiano. Dopo aver affrontato pandemia, aumento dei costi energetici, rialzi dei tassi, tensioni commerciali e frammentazione geopolitica, il focus si sposta sulla trasformazione tecnologica. Panetta ha evidenziato come questa fase possa diventare un’opportunità di libertà, lavoro e fiducia nel futuro.

La parola chiave delle Considerazioni finali sul 2025 non è crisi. È passaggio. L’Italia arriva a questa fase dopo aver resistito a pandemia, shock energetico, rialzo dei tassi, tensioni commerciali e frammentazione geopolitica. Il messaggio che emerge dal discorso del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, è netto: la resilienza non basta più. Con un PIL cresciuto dello 0,5% nel 2025, una produttività ancora troppo debole, una popolazione in età da lavoro destinata a ridursi e l’intelligenza artificiale che può cambiare la struttura stessa della produzione, il Paese deve dimostrare di saper trasformare la tenuta degli ultimi anni in crescita strutturale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Banca d’Italia, Fabio Panetta: “Trasformare la transizione tecnologica in una stagione di libertà, lavoro e fiducia nel futuro”

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