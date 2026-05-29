Bambini strattonati per i capelli e bloccati sugli scaffali | maestra a processo ad Avezzano

Un'educatrice è a processo ad Avezzano per aver strattonato e tirato i capelli a bambini. Secondo le accuse, avrebbe anche bloccato alcuni sui banchi dopo il pranzo e isolato altri sopra uno scaffale per impedirne i movimenti. Le autorità hanno avviato un'indagine sulla vicenda, che riguarda presunte condotte di maltrattamento all’interno di una struttura educativa. La donna deve rispondere di maltrattamenti aggravati nei confronti di minori.

L'educatrice avrebbe strattonato e tirato per i capelli i bambini, ma li avrebbe anche bloccati a forza sui banchi dopo pranzo e persino isolati sopra uno scaffale per impedirne i movimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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