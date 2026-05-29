Nel secondo turno delle elezioni, i risultati non sono ancora definitivi, e le dinamiche di voto continuano a essere incerte. La presenza di forze civiche e la dispersione delle preferenze tra gli elettori complicano le previsioni. Un politologo ha osservato che ci sono segnali di consolidamento, anche se i giochi non sono ancora chiusi. La regione, storicamente considerata un forte campo di forze di sinistra, mostra comunque elementi di evoluzione nelle preferenze di voto.

di Francesco Ingardia Toscana fortino rosso: ritorno al futuro, con cautela. Per il politologo e accademico dell’università Cesare Alfieri di Firenze, Alessandro Chiaramonte: "Ci sono segnali di consolidamento". Professor Chiaramonte, qual è lo spunto più interessante di queste amministrative? "Se aggreghiamo alle Europee 2024 le Regionali 2025 e le ultime Comunali, vien fuori una supremazia nei rapporti di forza del centrosinistra sul centrodestra. Come dire: su scala nazionale la politica ha vissuto cambiamenti e stravolgimenti, ma in Toscana sta tramontando la fase dell’imprevedibilità. Non si tratta però del ritorno all’egemonia rossa tipica degli anni ‘70, ma neanche di una regione resa contendibile dalla sinistra quando in preda a crisi interne". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ballottaggi, i giochi non sono chiusi. Forza civica e dispersione del voto

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