Baduanjin | l' esercizio cinese che abbassa la pressione quanto un farmaco
Uno studio ha analizzato gli effetti del Baduanjin, antica pratica di esercizi cinesi, sulla pressione arteriosa. Si tratta di otto movimenti lenti eseguiti senza attrezzature. I risultati mostrano che questa disciplina può ridurre la pressione arteriosa in modo duraturo, con effetti paragonabili a quelli di alcuni farmaci. La pratica richiede pochi minuti al giorno e si può integrare facilmente nella routine quotidiana.
La pressione alta si abbassa con l'esercizio fisico. È scritto su tutti i manuali, lo dicono tutti i cardiologi e funziona davvero. Il problema, semmai, è farlo diventare un'abitudine. Più facile a dirsi che a farsi. Palestra, corsa, camminata veloce: le buone intenzioni lasciano presto il posto alle scuse. E l'ipertensione resta una delle principali cause di infarto e ictus, proprio perché, spesso, chi ne soffre di fare quello che dovrebbe. Ma se ci fosse un'alternativa che si può praticare ovunque, anche a casa, in circa dieci minuti e che funziona almeno quanto una camminata a passo sostenuto? Uno studio pubblicato su JACC, la rivista dell'American College of Cardiology, indica che esiste e che ha. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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