La pressione alta si abbassa con l'esercizio fisico. È scritto su tutti i manuali, lo dicono tutti i cardiologi e funziona davvero. Il problema, semmai, è farlo diventare un'abitudine. Più facile a dirsi che a farsi. Palestra, corsa, camminata veloce: le buone intenzioni lasciano presto il posto alle scuse. E l'ipertensione resta una delle principali cause di infarto e ictus, proprio perché, spesso, chi ne soffre di fare quello che dovrebbe. Ma se ci fosse un'alternativa che si può praticare ovunque, anche a casa, in circa dieci minuti e che funziona almeno quanto una camminata a passo sostenuto? Uno studio pubblicato su JACC, la rivista dell'American College of Cardiology, indica che esiste e che ha. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Baduanjin: l'esercizio cinese che abbassa la pressione quanto un farmaco

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