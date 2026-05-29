Bada come fattura | il business milionario delle schiacciate a Firenze
A Firenze, la schiacciata sta vivendo un vero e proprio boom, grazie a un aumento di popolarità sui social e nel settore turistico. Il business legato a questa specialità locale si sta espandendo con numerose nuove aperture. La crescita del settore ha trasformato la tradizionale pietanza in un simbolo riconosciuto a livello globale, portando a un incremento significativo delle vendite e delle attività commerciali legate alla produzione e vendita di questa focaccia.
Da prodotto popolare a simbolo globale della città, la schiacciata vive un boom tra social, turismo e continue aperture. Ma tra successi imprenditoriali, affitti sempre più alti e rischio saturazione, il settore si interroga inevitabilmente sul futuro.Come la pizza racconta Napoli e il supplì. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie e thread social correlati
Il business della cucina d'autore dentro palazzi e hotel storici: quanto si fattura a Palermo con i ristoranti di lussoPalermo si conferma come una città dove la cucina di alta gamma rappresenta un settore in crescita, con ristoranti di lusso che operano all’interno...
Leggi anche: Maltempo a Firenze: auto schiacciate da un pino e scuola Don Minzoni allagata