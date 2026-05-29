Bada come fattura | il business milionario delle schiacciate a Firenze

Notizia in breve

A Firenze, la schiacciata sta vivendo un vero e proprio boom, grazie a un aumento di popolarità sui social e nel settore turistico. Il business legato a questa specialità locale si sta espandendo con numerose nuove aperture. La crescita del settore ha trasformato la tradizionale pietanza in un simbolo riconosciuto a livello globale, portando a un incremento significativo delle vendite e delle attività commerciali legate alla produzione e vendita di questa focaccia.