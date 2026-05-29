Baby bulle reato estinto | Positivo il loro percorso

Le due minorenni coinvolte in episodi di baby bulle hanno visto estinguersi il reato a loro carico. Dopo aver attirato l’attenzione dei media, le ragazze sono state giudicate aver completato un percorso positivo. La vicenda, che aveva suscitato numerose cronache, si è conclusa con l’estinzione del reato, senza ulteriori azioni giudiziarie. Ora, le giovani sono libere da conseguenze legali legate a quella vicenda.

di Laura Valdesi SIENA Le ragazzine ’terribili’ che finirono su tutte le prime pagine dei giornali diventando una delle prime notizie dei telegiornali adesso hanno voltato pagina. Quelle giovani che aggredivano le coetanee e magari altri intorno a loro assistevano e filmavano con il cellulare, come se nulla fosse, sono persone realmente diverse. Studiano, lavorano. Guardano al futuro in modo nuovo. Si occupano degli altri. Essendo minorenni, fra i 14 e i 17 anni quando la squadra mobile si accorse di quello che stava accadendo e di cosa erano capaci, hanno svolto un percorso di recupero fatto di progetti di legalità e anche di lavori socialmente utili, approvato dal tribunale per i minorenni di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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