Aversa, questa mattina, l’area dell’ex isola ecologica di via Perugia è stata ripulita dai rifiuti rimasti in alcuni punti e all’interno della guardiola. Il sopralluogo di ieri, condotto da rappresentanti politici e amministrativi, ha portato alla decisione di avviare i lavori di messa in sicurezza dell’area nella prossima settimana. La pulizia ha riguardato principalmente la rimozione dei rifiuti residui, preparandola per gli interventi di sicurezza programmati.

Aversa. Dopo il sopralluogo effettuato ieri mattina all’ex isola ecologica di via Perugia da esponenti del Partito Democratico e dell’amministrazione Matacena, questa mattina l’area è stata ripulita dai rifiuti ancora presenti in alcuni punti del sito e all’interno della guardiola. Secondo quanto si apprende, nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi necessari alla riqualificazione dell’area: lavori all’impianto elettrico e a quello idraulico, adeguamento dell’impianto antincendio, rifacimento dell’asfalto e opere di messa in sicurezza. L’avvio del cantiere è previsto dalla prossima settimana. Da anni i residenti sono costretti a convivere con odori nauseabondi e rifiuti abbandonati all’interno dell’isola ecologica, chiusa dal 2020. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, ripulita l’ex isola ecologica: prossima settimana al via i lavori di messa in sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Via libera all’isola ecologica: lavori al via entro maggioI lavori per l’isola ecologica inizieranno entro la fine di maggio, confermando il progetto annunciato precedentemente.

Aversa, sopralluogo all’isola ecologica di via Perugia. I residenti: “Si riconverta opera, qui noi malati di tumori”Aversa, un sopralluogo è stato effettuato nell’isola ecologica di via Perugia dopo le proteste dei residenti.