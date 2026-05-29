A partire dal 1° giugno 2026, gli utenti delle autostrade gestite da Concessioni Autostradali Venete potranno richiedere un rimborso del pedaggio se si trovano coinvolti in cantieri o in blocchi prolungati del traffico. La misura riguarda tutti coloro che percorrono questa rete autostradale e si applica in presenza di lavori o situazioni che causano congestione prolungata. La possibilità di richiesta di rimborso sarà disponibile per gli utenti dopo questa data.

Mestre, 29 mag.-(Adnkronos) - Dal 1° giugno 2026 scatta anche per gli utenti di Concessioni Autostradali Venete la possibilità di chiedere il rimborso dei pedaggi in caso di cantieri o blocco prolungato del traffico lungo la rete di competenza. La novità, introdotta dalla delibera 2112025 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), riguarda in questa prima fase solamente i viaggi effettuati all'interno delle competenze di ogni singola concessionaria e il rimborso sarà possibile solo in determinati casi, come ad esempio rallentamenti dovuti a cantieri programmati o traffico bloccato per oltre un'ora. L'importo sarà determinato sulla base di coefficienti stabiliti dall'Art. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Autostrade Cav, da giugno possibile rimborso pedaggio per cantieri o blocco del traffico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da giugno scatta il rimborso del pedaggio per i cantieri sulle autostradeA partire dal primo giugno, gli automobilisti avranno diritto a un rimborso sul pedaggio autostradale nei casi in cui si verifichino blocchi del...

Argomenti più discussi: Autostrade, il nodo del fondo statale: non può finanziare la holding Nordest; Infortuni, Cozzoli (Ads): Innovazione per mobilità sicura e sostenibile.

Da Art chiarimenti sui rimborsi dei pedaggi delle autostrade. A regime rimborsi per cantieri non potranno essere recuperati tramite il pedaggio #ANSA x.com

Ponte 2 giugno: autostrade liguri (quasi) libere dai cantieri, ma c'è il bollino rosso. La mappaA partire dal primo pomeriggio di venerdì 29 maggio, prenderà il via il piano di smontaggio dei cantieri autostradali in vista del prossimo ponte festivo del 2 giugno. Scatta però subito il bollino ro ... genovatoday.it

Autostrade e Holding del Nordest: Cav è pronta ad allargarsiVENETO - Cav è una bella società, pronta ad allargarsi. Trapela ottimismo dalle parole di Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, società che controlla il 50% delle azioni ... ilgazzettino.it