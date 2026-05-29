Autospurgo date alle fiamme nel Salento
Un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto nella notte un automezzo adibito ad autospurgo a Veglie, nel Salento. Le fiamme hanno completamente annerito il veicolo, che si trovava in via non specificata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Non ci sono feriti, ma il mezzo è andato completamente distrutto.
Un incendio, di possibile origine dolosa, ha distrutto la notte scorsa, a Veglie (Lecce), un mezzo adibito ad autospurgo. Il veicolo coinvolto, un mezzo Iveco appartenente all'azienda «Petrachi Ambiente», si trovava parcheggiato all'interno in un'area di sosta isolata in via Salice. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza dell'area interessata, evitando la propagazione delle fiamme alle strutture e ai veicoli circostanti. Sul posto è intervenuto anche personale della radiomobile dei Carabinieri di Campi Salentina per gli accertamenti di competenza.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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