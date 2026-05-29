autospurgo date alle fiamme nel salento

Notizia in breve

Un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto nella notte un automezzo adibito ad autospurgo a Veglie, nel Salento. Le fiamme hanno completamente annerito il veicolo, che si trovava in via non specificata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Non ci sono feriti, ma il mezzo è andato completamente distrutto.