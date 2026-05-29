Autobus in panne a Salerno | traffico in pieno centro

Notizia in breve

Questa mattina, nel centro di Salerno, un autobus di Busitalia si è fermato in via dei Principati, causando disagi al traffico. La strada è rimasta bloccata e si sono formate lunghe code di veicoli. Non sono stati segnalati feriti, ma la circolazione è rimasta congestionata per diverso tempo. La situazione si è risolta con l’intervento dei mezzi di assistenza e la ripresa del traffico.