Autobus in panne a Salerno | traffico in pieno centro
Questa mattina, nel centro di Salerno, un autobus di Busitalia si è fermato in via dei Principati, causando disagi al traffico. La strada è rimasta bloccata e si sono formate lunghe code di veicoli. Non sono stati segnalati feriti, ma la circolazione è rimasta congestionata per diverso tempo. La situazione si è risolta con l’intervento dei mezzi di assistenza e la ripresa del traffico.
Disagi, questa mattina, in pieno centro a Salerno, dove un autobus di Busitalia è rimasto in panne in via Dei Principati. I soccorsiIl mezzo ha avuto problemi tecnici ed è stato necessario l’intervento del servizio di manutenzione dell’azienda di trasporto per riparare il guasto. L’autista ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie e thread social correlati
Caos in via Langhirano per un autobus in panne: rallentamenti e code dal Montanara alla tangenzialeUn autobus si è fermato improvvisamente lungo via Langhirano a Parma a causa di un guasto meccanico.
Incidente tra due moto in pieno centro a Salerno: un ferito in ospedaleOggi nel centro di Salerno si è verificato un incidente tra due motociclisti in via dei Principati.
Si parla di: Firenze principio di incendio sulla tramvia.
Autobus in panne a Quartu Sant’Elena: disagi in via MoriCaos e disagi in via Mori a Quartu Sant'Elena. Poco dopo le 8 un mezzo del CTM, presumibilmente per un guasto, si è fermato in mezzo alla strada lasciandosi dietro una coda di una cinquantina di auto. unionesarda.it
Autobus in panne in centro a Bari spinto a mano da cittadini volontariBARI – L'ennesimo guasto a un autobus del trasporto pubblico urbano (Amtab) di Bari, ha causato il blocco del traffico per circa un’ora questa mattina in una strada del centro cittadino, a pochi passi ... lagazzettadelmezzogiorno.it