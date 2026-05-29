Autismo a Ceccano film e laboratori sensoriali per la consapevolezza

A Ceccano è in programma un doppio appuntamento dedicato alla consapevolezza sull'autismo. L'amministrazione comunale, attraverso l'assessorato alle Politiche Sociali e in collaborazione con l'Aps Abilità, ha organizzato due eventi nell'ambito dell'iniziativa "Awareness Autism", in programma. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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