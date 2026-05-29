Australia | piano per rinnovare l’Anticorruzione e allarme ASIO

Notizia in breve

Il governo australiano ha annunciato un piano per rinnovare le procedure anticorruzione, mentre l’agenzia di intelligence ha sollevato un allarme riguardo alle minacce alla sicurezza. La modifica delle leadership potrebbe influenzare la credibilità delle indagini in corso, secondo alcune fonti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui cambiamenti previsti, ma si evidenzia un’attenzione crescente alle questioni di integrità e sicurezza nel paese.