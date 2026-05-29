Durante una trasmissione televisiva, Raffaele Auriemma ha criticato duramente Antonio Conte, affermando che un grande allenatore non dovrebbe lasciare la squadra a causa di due veleni. L'intervento si è concentrato sulle ragioni della partenza del tecnico, senza approfondimenti su dettagli specifici. Auriemma ha espresso il suo punto di vista in modo diretto, senza riferimenti a fatti o fonti ufficiali, limitandosi a commenti personali.

“Un grande allenatore, quale risulta essere Antonio Conte, può andarsene perché 3-4 falliti hanno gettato veleno su di lui? Allora io mi chiedo: ma se un presunto grande allenatore scappa via per 3-4 falliti che lo criticano, la domanda è chi è il vero fallito?”. Calzona: “Il problema è mentale, la condizione fisica c’è. Recrimino la gestione del match” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Auriemma duro su Conte: “Un grande allenatore non se ne va per due veleni”

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