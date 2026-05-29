Il calendario degli eventi musicali nelle Marche si apre con un concerto gratuito di Nek il 2 giugno in piazza XX Settembre a Civitanova Marche. La serie di spettacoli prosegue con la partecipazione di artisti come Ricky Martin, Atzei, Africa Unite e Vasco Rossi. Quest’ultimo si esibirà il 23 e 24 giugno allo Stadio del Conero di Ancona.

E’ una parata di star musicali quella attesa nelle Marche nelle prossime settimane. Si inizia con il concerto gratuito di Nek il 2 giugno a Civitanova Marche (MC) in piazza XX Settembre e si arriva al rocker italiano per eccellenza, Vasco Rossi, il 23 e 24 allo Stadio del Conero di Ancona. In mezzo è previsto un artista di fama internazionale, Ricky Martin (nella foto), il 21 giugno al SanPark Adriatic di San Benedetto del Tronto (AP), unica data italiana del tour europeo. Prima di lui si esibiranno Jimmy Sax e Fred De Palma. Ad Ascoli Piceno sarà la piazza del Popolo a fare da scenario il 16 giugno al Memorial Troiani, una serata benefica con la direzione artistica di Dardust. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Atzei, Ricky Martin, Nek, ’Blasco’ e Africa Unite. Il cartellone

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