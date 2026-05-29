attenti a dare la russia per vinta

Mosca sta incontrando difficoltà, ma mantiene armi nucleari e il sostegno di Pechino. L’Occidente, invece, sembra limitato nella sua assistenza a Kiev. Per l’Europa, questa situazione rappresenta un rischio crescente.

La guerra in Ucraina continua senza soste: dopo l’attacco alle raffinerie in territorio russo ad opera di droni ucraini, Mosca ha violentemente reagito, usando persino missili supersonici, con un bombardamento di rappresaglia sulla capitale ucraina. Negli ambienti europei ultimamente si è cercato di veicolare un messaggio rassicurante, teso ad affermare che la situazione sul terreno stia evolvendo a favore delle forze di Kiev. Ma la situazione è davvero questa? Rispondere a questa domanda è complesso. Sebbene la Russia sia effettivamente all’offensiva da diverso tempo, l’intensità e l’efficacia delle sue azioni militari sono molto variabili e incostanti, e le linee difensive ucraine non sono affatto crollate. 🔗 Leggi su Laverita.info

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