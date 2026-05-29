La Cassazione ha stabilito che l’assegno divorzile può essere revocato se il beneficiario rifiuta di cercare un’occupazione. La decisione chiarisce che il diritto non è automatico né permanente, e che chi riceve il contributo deve impegnarsi attivamente per ottenere un’occupazione e una situazione economica autonoma. La pronuncia si applica anche a chi, pur avendo le possibilità, non si adopera per trovare un impiego.

Il diritto all’assegno divorzile non è automatico né definitivo. Dopo la fine del matrimonio, l’ex coniuge che riceve un contributo economico deve attivarsi concretamente per raggiungere una sua autonomia lavorativa e reddituale. E se rifiuta senza valide ragioni una concreta opportunità occupazionale, può perdere il diritto alla periodica somma di denaro. È questo, in sostanza, il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza 156502026, che affronta il delicato rapporto tra solidarietà post-coniugale e principio di autoresponsabilità economica. La richiesta di revoca dell’assegno divorzile e l’esito dei primi due gradi di giudizio. Il contenzioso risolto dai giudici di piazza Cavour era insorto dall’iniziativa di un ex marito, che aveva chiesto la modifica delle condizioni economiche stabilite col divorzio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assegno divorzile revocato a chi rifiuta di lavorare, la Cassazione cambia le regole

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Lassegno divorzile dopo le sentenze della Cassazione

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