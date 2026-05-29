Assegnati i Rotary Scilla Costa Viola Award 2026 | ecco i nomi

Notizia in breve

Sono stati annunciati i vincitori del Rotary Scilla Costa Viola Award 2026. I premi sono stati assegnati a progetti nei settori del cinema, della ricerca, della comunicazione digitale e della tutela del patrimonio agricolo. La cerimonia si è svolta con il presidente del club, avvocato Antonio Gangemi, presente. La prima edizione del premio ha voluto valorizzare queste aree come rappresentative del territorio.