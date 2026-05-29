Assegnati i Rotary Scilla Costa Viola Award 2026 | ecco i nomi
Sono stati annunciati i vincitori del Rotary Scilla Costa Viola Award 2026. I premi sono stati assegnati a progetti nei settori del cinema, della ricerca, della comunicazione digitale e della tutela del patrimonio agricolo. La cerimonia si è svolta con il presidente del club, avvocato Antonio Gangemi, presente. La prima edizione del premio ha voluto valorizzare queste aree come rappresentative del territorio.
Cinema, ricerca, comunicazione digitale e tutela del patrimonio agricolo. Sono queste le quattro prospettive attraverso cui il Rotary Club Scilla Costa Viola, con il suo presidente avv Antonio Gangemi, ha scelto di raccontare il territorio in occasione della prima edizione del Rotary Scilla Costa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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