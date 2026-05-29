Un gruppo di vandali ha danneggiato i nuovi alberi piantati tra via Agrate e via don Cantini, spargendo sale intorno alle piante. L’episodio è avvenuto di recente e ha coinvolto le piante appena sistemate dall’amministrazione comunale. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabili o motivazioni. Le autorità stanno verificando le telecamere di sorveglianza e valutando eventuali interventi di riparazione.

Il raid è scattato nell’area tra via Agrate e via don Cantini, e il bersaglio sono i nuovi alberi appena piantati dal Comune. Nessun colpo di accetta o ramo spezzato, nessuna traccia di violenza visibile a prima vista: per uccidere le piante i vandali hanno scelto il metodo del sale, versato direttamente nel terreno, dritto alle radici. Un sabotaggio in piena regola, silenzioso ma letale per il futuro dei giovani fusti, su cui ora l’Amministrazione guidata da Simone Sironi – che ha definito il gesto "grave e incomprensibile" – sta indagando per individuare i responsabili. I tecnici del Comune hanno accertato la natura dolosa dell’episodio. Il sale è stato sparso con l’intento di avvelenare il suolo e far morire la vegetazione sul nascere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assalto vandalico a colpi di sale ai nuovi alberi

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