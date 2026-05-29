I dati Auditel di ieri, giovedì 28 maggio 2026, mostrano un testa a testa tra Rai1 e Canale5 in prima serata, con una differenza di poche decine di migliaia di spettatori. La serata ha visto sfide tra programmi come Forbidden Fruit e Permette? Alberto Sordi, mentre Scotti e De Martino si sono confrontati in un altro segmento. La battaglia degli ascolti si è mantenuta molto equilibrata tra i due principali canali.

Gli ascolti tv di ieri, giovedì 28 maggio 2026, vedono una sfida particolarmente equilibrata in prima serata, Rai1 e Canale5 si distanziano per poche decine di migliaia di spettatori. Il pubblico ha premiato generi molto diversi: dalla fiction biografica al melodramma, dai talent ai talk politici, fino ai film cult e ai programmi factual delle reti tematiche. Anche l’access prime time ha confermato la consueta competizione serrata tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti, mentre La7 ha registrato un risultato solido con Otto e Mezzo. Ascolti tv ieri sera, giovedì 28 maggio 2026 Su Rai1, Permette? Alberto Sordi coinvolge 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, giovedì 28 maggio 2026, dallo scontro Forbidden Fruit e "Permette? Alberto Sordi" alla sfida Scotti - De Martino

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