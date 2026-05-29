Ascolti TV | Giovedì 28 Maggio 2026
Nella serata di ieri, giovedì 28 maggio 2026, su Rai1 Permette? Alberto Sordi interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Appendice segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Bodyscemi raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 The Suicide Squad – Missione suicida fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Ascolti TV del 16 aprile 2026 Rai e Mediaset a confronto
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Ascolti TV Giovedì 28 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataGiovedì 28 maggio 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori per i programmi trasmessi.
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