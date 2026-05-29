Ascolti TV | Giovedì 28 Maggio 2026

Da davidemaggio.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella serata di ieri, giovedì 28 maggio 2026, su Rai1 Permette? Alberto Sordi interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Forbidden Fruit conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Sarabanda Celebrity  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Appendice  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Bodyscemi raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 The Suicide Squad – Missione suicida  fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv gioved236 28 maggio 2026
© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 28 Maggio 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ascolti TV del 16 aprile 2026 Rai e Mediaset a confronto

Video Ascolti TV del 16 aprile 2026 Rai e Mediaset a confronto

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Giovedì 28 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataGiovedì 28 maggio 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori per i programmi trasmessi.

Leggi anche: Ascolti tv giovedì 28 maggio: Permette? Alberto Sordi, Forbidden Fruit, Pizzapulita

Argomenti più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 28 Maggio, in prima serata; Presentazione del palinsesto estivo della Direzione Intrattenimento Day Time - Conferenza stampa; Paolo Del Debbio chiude i battenti, la strana scelta su Dritto e Rovescio: chi lo rimpiazza; Money Road, Riccardo abbandona l’esperimento. Gli ascolti al debutto.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web