Ascolti TV | Giovedì 28 Maggio 2026 Infante cresce al 10.2% Forbidden Fruit 14.3% meglio di Prermette? Alberto Sordi 13%
Giovedì 28 maggio 2026, su Rai1, il programma Permette? Alberto Sordi ha raccolto 1.880.000 spettatori, con una quota di share del 13%. Nella stessa serata, altri programmi hanno registrato diversi risultati di ascolto, tra cui Forbidden Fruit con il 14,3%, superiore a Permette?, e Infante, che ha raggiunto il 10,2%.
Nella serata di ieri, giovedì 28 maggio 2026, su Rai1 Permette? Alberto Sordi interessa 1.880.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.924.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.224.000 spettatori pari al 10.2%. Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 872.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Splendida Cocococò segna 783.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 732.000 spettatori (6.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 861.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 MasterChef ottiene 424.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Nove Comedy Club – Bodyscemi raduna 402. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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