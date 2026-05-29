Ascolti TV | Giovedì 28 Maggio 2026 Infante cresce al 10.2% Forbidden Fruit 14.3% meglio di Permette? Alberto Sordi 13%

Notizia in breve

Nella serata di giovedì 28 maggio 2026, su Rai1, il programma Permette? Alberto Sordi ha raccolto 1.880.000 spettatori, con una quota di share del 13%. Gli ascolti complessivi sono stati più bassi rispetto alle altre produzioni trasmesse nella stessa fascia oraria. Sul fronte delle audience, il film Forbidden Fruit ha ottenuto il 14,3% di share, mentre Ascolti TV indicano che Infante ha raggiunto il 10,2%.