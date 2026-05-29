Ascolti TV | Giovedì 28 Maggio 2026 Infante cresce al 10.2% Forbidden Fruit 14.3% meglio di Permette? Alberto Sordi 13%
Nella serata di giovedì 28 maggio 2026, su Rai1, il programma Permette? Alberto Sordi ha raccolto 1.880.000 spettatori, con una quota di share del 13%. Gli ascolti complessivi sono stati più bassi rispetto alle altre produzioni trasmesse nella stessa fascia oraria. Sul fronte delle audience, il film Forbidden Fruit ha ottenuto il 14,3% di share, mentre Ascolti TV indicano che Infante ha raggiunto il 10,2%.
Nella serata di ieri, giovedì 28 maggio 2026, su Rai1 Permette? Alberto Sordi interessa 1.880.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.924.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2, dopo la presentazione (1.055.000 – 5.6%), Ore 14 Sera intrattiene 1.224.000 spettatori pari al 10.2%. Su Italia1, dopo la presentazione (663.000 – 3.5%), Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 872.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3, dopo la presentazione (722.000 – 3.8%), Splendida Co.co.co! segna 783.000 spettatori (4.4%). Su Rete4, dopo la presentazione (689.000 – 3.6%), Dritto e Rovescio totalizza 732.000 spettatori (6. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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