Ascolti tv Forbidden Fruit vince contro Permette? Alberto Sordi

Il 28 maggio, Forbidden Fruit ha ottenuto un numero di ascolti superiore rispetto a Permette? Alberto Sordi. I dati mostrano che il programma ha avuto più spettatori rispetto al documentario dedicato all’attore.

I dati degli ascolti tv del 28 maggio assegnano la vittoria a Forbidden Fruit contro il docufilm dedicato ad Alberto Sordi Gliascolti tvdel 28 maggio assegnano la vittoria alla soapForbidden Fruit, male il docufilm dedicato ad Alberto Sordi. Bene, invece, Milo Infante conOre 14 sera. Ascolti tv: Montalbano vince in replica, bene Un nuovo inizio, Belve Crime chiude al 6.2% Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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