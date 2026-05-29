Ascolti tv 28 maggio | chi ha vinto tra Permette Alberto Sordi e Forbidden Fruit | in aggiornamento

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio, la prima serata televisiva ha visto sfidarsi Permette? Alberto Sordi su Rai1 e Forbidden Fruit su Canale5. I due programmi sono andati in onda nello stesso orario, ma i dati di ascolto sono ancora in aggiornamento. Non sono stati ancora diffusi i risultati ufficiali sulla preferenza del pubblico tra i due.