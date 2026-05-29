Ascolti tv 28 maggio chi ha vinto tra Permette Alberto Sordi e Forbidden Fruit | dati in aggiornamento

Giovedì 28 maggio, la prima serata ha visto contrapposti Permette? Alberto Sordi su Rai1 e Forbidden Fruit su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di giovedì 28 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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