Ascolti tv 28 maggio chi ha vinto tra Permette Alberto Sordi e Forbidden Fruit | dati in aggiornamento

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio, la prima serata ha visto contrapposti Permette? Alberto Sordi su Rai1 e Forbidden Fruit su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di giovedì 28 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ascolti tv 28 maggio 2026: Permette? Alberto Sordi, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelIl 28 maggio 2026, la serata televisiva ha visto una sfida tra Rai1 e Canale 5 con “Permette? Alberto Sordi” e “Forbidden Fruit”.

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