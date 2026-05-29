Ascolti tv 28 maggio 2026 | Permette? Alberto Sordi Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Notizia in breve

Il 28 maggio 2026, la serata televisiva ha visto una sfida tra Rai1 e Canale 5 con “Permette? Alberto Sordi” e “Forbidden Fruit”. Entrambi i programmi sono stati trasmessi in prima serata, con “Permette?” dedicato a un celebre attore italiano e “Forbidden Fruit” come serie. Accanto a questi, sono andati in onda anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di ascolto delle varie trasmissioni.