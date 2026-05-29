Ascolti tv 28 maggio 2026 | Permette? Alberto Sordi Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 maggio 2026, la serata televisiva ha visto una sfida tra Rai1 e Canale 5 con “Permette? Alberto Sordi” e “Forbidden Fruit”. Entrambi i programmi sono stati trasmessi in prima serata, con “Permette?” dedicato a un celebre attore italiano e “Forbidden Fruit” come serie. Accanto a questi, sono andati in onda anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di ascolto delle varie trasmissioni.

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Ascolti tv giovedì 28 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Permette? Alberto Sordi ” contro “ Forbidden Fruit “.  Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 28 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Permette? Alberto Sordi vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 28 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Permette? Alberto Sordi” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai1: Permette? Alberto Sordi, il film che narra vent’anni della vita dell’attore, dal 1937 al 1957, dagli esordi alla celebrità con protagonista Edoardo Pesce ha attirato l’attenzione di 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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