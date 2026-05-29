Ascolti tv 28 maggio 2026 | Permette? Alberto Sordi Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Il 28 maggio 2026, la serata televisiva ha visto una sfida tra Rai1 e Canale 5 con “Permette? Alberto Sordi” e “Forbidden Fruit”. Entrambi i programmi sono stati trasmessi in prima serata, con “Permette?” dedicato a un celebre attore italiano e “Forbidden Fruit” come serie. Accanto a questi, sono andati in onda anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di ascolto delle varie trasmissioni.
Ascolti tv giovedì 28 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Permette? Alberto Sordi ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 28 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Permette? Alberto Sordi vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 28 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Permette? Alberto Sordi” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai1: Permette? Alberto Sordi, il film che narra vent’anni della vita dell’attore, dal 1937 al 1957, dagli esordi alla celebrità con protagonista Edoardo Pesce ha attirato l’attenzione di 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Notizie e thread social correlati
Ascolti tv 21 maggio 2026: Un futuro Aprile, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelIl 21 maggio 2026 le trasmissioni in prima serata hanno visto confrontarsi tra loro programmi di Rai1 e Canale 5.
Ascolti tv 7 maggio 2026: Buonvino – Mistero a Villa Borghese, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelGiovedì 7 maggio 2026 le trasmissioni televisive si sono confrontate con diverse offerte tra Rai1 e Canale 5.
Temi più discussi: Stasera in tv: doppio Forbidden Fruit su Canale 5, torna Enrico Papi con Sarabanda Celebrity; Ascolti tv giovedì 28 maggio: Permette? Alberto Sordi, Forbidden Fruit, Pizzapulita - TPI; Ascolti tv ieri 28 maggio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 28 maggio.
Permette? Alberto Sordi: oggi 28 maggio 2026 | Anticipazioni e diretta streaming: il racconto di un mitoLe anticipazioni e tutte le curiosità su Permette? Alberto Sordi: tutto quello che c'è da sapere sul film tv che racconta la storia di un mito. ilsussidiario.net
I programmi TV di oggi 28 maggio 2026: musica, show e filmGuida ai programmi TV del 28 maggio 2026: Permette? Alberto Sordi su Rai 1, Sarabanda Celebrity su Italia 1, The Portable Door su Sky Cinema 1 ... lopinionista.it