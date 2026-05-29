Ascoli Satriano contro il Consorzio Asi | Ricorsi contraddittori e zona industriale abbandonata

Il Comune di Ascoli Satriano ha presentato ricorsi contro il Consorzio Asi, criticando le decisioni e le modalità di gestione della zona industriale. La zona industriale locale risulta abbandonata e non più funzionante. La disputa tra le parti riguarda anche presunte incongruenze nelle decisioni e nelle azioni del Consorzio, che hanno portato alla sospensione di attività e allo stato di degrado dell’area. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Il Comune di Ascoli Satriano è in aperto conflitto con il Consorzio per lo sviluppo industriale di Foggia. Il sindaco ha pubblicamente stigmatizzato la condotta del Consorzio - definendola incoerente e strumentale dopo che l'Asi ha trascinato l'ente davanti al Tar Puglia per poi fare marcia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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