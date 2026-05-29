Asacom gli assistenti sollecitano il Comune | Rispettate gli impegni sul regolamento

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione delle scuole palermitane hanno inviato una lettera al Comune, chiedendo di rispettare gli impegni presi sul regolamento. La richiesta riguarda la corretta applicazione delle norme previste e il rispetto delle scadenze stabilite. La comunicazione arriva dopo che le parti avevano discusso di questioni operative e normative legate al ruolo degli assistenti scolastici.

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione (Asacom) delle scuole palermitane tornano a bussare alle porte del comune. L'associazione Asacom ha inviato una lettera al sindaco Lagalla e all'assessore all'Istruzione Tamajo, sollecitando il rispetto degli impegni assunti pubblicamente in diverse. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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