A Arzignano, la Lega ha ottenuto il 19% dei voti, segnando un record nazionale, ma non ha vinto la competizione elettorale. La frammentazione del consenso tra i comuni vicentini ha contribuito alla sconfitta, nonostante il risultato storico. La percentuale di voti non si è tradotta in una vittoria diretta nella città, evidenziando una discrepanza tra il livello di consenso e l’esito elettorale.

? Domande chiave Come può un record nazionale non garantire la vittoria ad Arzignano?. Perché il consenso della Lega è così frammentato tra i comuni vicentini?. Chi riuscirà a trasformare questo dato statistico in potere decisionale?. Come influenzerà questo risultato il rapporto con le nuove amministrazioni?.? In Breve Il 19,02% di Arzignano è il secondo miglior risultato nazionale per una singola lista.. Vittoria di Moreno Marsetti a Malo e successo di Pier Luigi Giacomello.. Sconfitte dei candidati Marco Montan a Castegnero Nanto e Andrea Cecchelèro a Posina.. Il consenso Lega supera la percentuale ottenuta da Fratelli d'Italia nel comune.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arzignano, Lega record col 19%: il paradosso tra voti e sconfitta

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