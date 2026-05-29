Artigiano in Fiera Intiglietta GeFi | Anteprima d’estate risponde a bisogno di pace

(Adnkronos) – “Questa fiera rappresenta una seconda opportunità per gli artigiani di incontrare il nostro pubblico in una versione estiva, dove l'offerta e le proposte dei prodotti ovviamente tengono conto della stagionalità. E poi significa un grande momento di convivenza, di pace in un mondo così in conflitto: il desiderio di potersi incontrare mettendo al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Artigianato in Fiera: Intiglietta (Ge.Fi.), Anteprima destate mette al centro la diversità

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Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera 2026: pass gratuito, quando, dove, come arrivareIl 29 aprile 2026 si tiene a Milano l'Anteprima d’estate di Artigiano in Fiera, un evento che offre l’ingresso gratuito.

Temi più discussi: Mille stand per l'Artigiano in Fiera in versione estiva; Via all'Anteprima d'estate dell'Artigiano in fiera: Un giro del mondo in quattro padiglioni, un segno di pace e di dialogo; Anteprima d’Estate torna a Milano con oltre mille espositori; Dal 29 maggio c’è Anteprima d’estate, evento di Artigiano in Fiera.

Mille stand per l'Artigiano in Fiera in versione estivaGli espositori sono pronti a mostrare il meglio delle loro produzioni in questa seconda edizione, aperta da domani fino al 2 giugno ... rainews.it

Via all’Anteprima d’estate dell’Artigiano in fiera: Un giro del mondo in quattro padiglioni, un segno di pace e di dialogoAntonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Spa: Sarà un’occasione per rimettere al centro la singola persona e il suo lavoro. Quando i governanti sono in guerra, spesso non lo sono i popoli ... milano.corriere.it