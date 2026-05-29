Artigiano in Fiera Intiglietta GeFi | Anteprima d’estate risponde a bisogno di pace
L’artigiano in Fiera si svolge a Intiglietta, con un’anteprima estiva dedicata ai prodotti stagionali. La manifestazione permette agli artigiani di incontrare il pubblico in questa nuova edizione. La proposta comprende articoli adattati alla stagione calda, offrendo una seconda occasione di vendita rispetto alla classica fiera invernale. La manifestazione si svolge in un ambiente che favorisce il contatto diretto tra artigiani e visitatori, con un’offerta orientata alla stagione estiva.
(Adnkronos) – “Questa fiera rappresenta una seconda opportunità per gli artigiani di incontrare il nostro pubblico in una versione estiva, dove l'offerta e le proposte dei prodotti ovviamente tengono conto della stagionalità. E poi significa un grande momento di convivenza, di pace in un mondo così in conflitto: il desiderio di potersi incontrare mettendo al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Artigianato in Fiera: Intiglietta (Ge.Fi.), Anteprima destate mette al centro la diversità
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