Una mostra fotografica mette in evidenza come le immagini documentino il viaggio dell’uomo, focalizzandosi sulla sua relazione con i luoghi e sul modo in cui costruisce e lascia tracce del suo passaggio. Le foto evidenziano il ruolo dell’individuo nel plasmare l’ambiente e nel trasmettere segni della propria presenza alle generazioni future. L’esposizione si concentra sul rapporto tra arte e innovazione, con un’attenzione particolare alla dimensione umana e alla memoria lasciata nel tempo.

L'uomo, la sua azione, il suo rapporto con i luoghi, la sua capacità di costruire, ma anche di lasciare sempre delle tracce vitali del suo passaggio alle generazioni che verranno. La tecnologia da vedere come un fatto umano, non disumano. Queste le considerazioni di Lina Scalisi, prorettrice dell'Università di Catania, a margine dell'evento che ha presentato la mostra fotografica “In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Arte e innovazione, Scalisi (UniCt): Foto raccontano viaggio con al centro l'uomo

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