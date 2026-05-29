Il Gruppo Maire e la Fondazione Maire hanno aperto una nuova mostra a Catania, intitolata “in-genium”. L'evento segue l'inaugurazione, nel novembre 2024, del nuovo centro tecnologico NX Engineering District, un polo dedicato all’innovazione. La mostra mette in evidenza il rapporto tra arte e tecnologia, con particolare attenzione a come queste influenzino l’ambiente circostante. L'iniziativa si inserisce in una serie di interventi del gruppo e della fondazione nel territorio.

Il Gruppo Maire e la Fondazione Maire tornano a Catania con un altro progetto. Dopo l'inaugurazione nel novembre 2024 dell’NX Engineering District, un polo tecnologico di eccellenza, è stata inaugurata la mostra “in-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia”. “Abbiamo strutture di quel periodo che sono ancora attuali e conosciute in tutto il mondo -ha dichiarato Fabrizio Di Amato. Ispirandoci da questo e portando avanti la determinazione che ci contraddistingue, questo progetto per noi è la rappresentanza di quello che facciamo e per “contaminare” i giovani e aiutarli a comprendere che questa può davvero essere un'opportunità”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arte e innovazione, Di Amato (Maire): "Forte attenzione per quello che ci circonda"

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