A Catania arriva il progetto “In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia”, promosso dal Gruppo Maire e dalla Fondazione Maire-ETS. L’iniziativa si concentra sul rapporto tra arte, cultura e innovazione tecnologica, coinvolgendo la città in un percorso che unisce passato e futuro della tecnologia. La mostra e gli eventi associati sono parte di un programma dedicato alla promozione di nuove forme di espressione e conoscenza.

“In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia” è un nuovo progetto dedicato a Catania del Gruppo Maire e della Fondazione Maire-ETS. In collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’Ateneo etneo, sono state presentate al Rettorato la mostra fotografica e l'iniziativa, che prevede anche un libro. L'esposizione, installata nel Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, resterà aperta fino al 30 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arte e innovazione, connubio tra cultura e tecnologia: Maire porta a Catania “In-genium”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arte e innovazione, connubio tra cultura e tecnologia: Maire porta a Catania In-genium

Notizie e thread social correlati

Tappa a Catania per il progetto 'In-genium' targato MaireA Catania si è svolta la presentazione del progetto fotografico 'In-genium' promosso da Maire.

Fa tappa a Catania per il progetto 'In-genium' targato MaireA Catania si è tenuta la presentazione del progetto fotografico 'In-genium' promosso da Maire.

Temi più discussi: La decima edizione di White Carrara rigenera il centro storico; Arte e tecnologia. A Gramolazzo torna. Digital Stone Project; 5 posti insoliti da scoprire a Venezia tra librerie nascoste e luoghi storici; Barbera & Fish, il connubio di Agliano Terme.

Arte e tecnologia. A Gramolazzo torna. Digital Stone ProjectL’appuntamento è per domenica con Garfagnana Innovazione Srl. Ben 24 gli artisti internazionali presenti a questa XII edizione. lanazione.it

Gualtieri, stretto connubio tra innovazione industriale e arteIl nuovo spazio espositivo Acea Heritage testimonia la storia unica non solo di un'azienda ma di uno spaccato degli aspetti migliori della nostra città e del nostro Paese. Lo ha detto il sindaco di ... ansa.it