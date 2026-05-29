Arte e innovazione connubio tra cultura e tecnologia | Maire porta a Catania In-genium
A Catania arriva il progetto “In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia”, promosso dal Gruppo Maire e dalla Fondazione Maire-ETS. L’iniziativa si concentra sul rapporto tra arte, cultura e innovazione tecnologica, coinvolgendo la città in un percorso che unisce passato e futuro della tecnologia. La mostra e gli eventi associati sono parte di un programma dedicato alla promozione di nuove forme di espressione e conoscenza.
“In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia” è un nuovo progetto dedicato a Catania del Gruppo Maire e della Fondazione Maire-ETS. In collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’Ateneo etneo, sono state presentate al Rettorato la mostra fotografica e l'iniziativa, che prevede anche un libro. L'esposizione, installata nel Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, resterà aperta fino al 30 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Arte e innovazione, connubio tra cultura e tecnologia: Maire porta a Catania In-genium
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