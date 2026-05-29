Carmen Cardillo, docente all’Accademia di Belle Arti di Catania, definisce l’esperienza nel progetto “in-genium” come altamente formativa. Ha evidenziato come il confronto con i giovani artisti rappresenti un arricchimento costante, offrendo nuove prospettive e stimoli per l’arte e l’innovazione. La partecipazione al progetto ha permesso a Cardillo di approfondire il rapporto tra arte e sperimentazione, grazie anche alle interazioni con i giovani coinvolti.

“Un'esperienza altamente formativa”. Così Carmen Cardillo, docente all'Accademia di Belle Arti di Catania, valuta l'esperienza nel progetto “in-genium”, grazie a un confronto costante con i giovani artisti, fonte di arricchimento. Fondamentale anche la relazione tra le Accademie di Belle Arti di Catania, Roma e Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Arte e innovazione, Cardillo (ABA): Esperienza formativa anche per confronto con giovani

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