Arte e innovazione Cardillo ABA | Esperienza formativa anche per confronto con giovani

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Carmen Cardillo, docente all’Accademia di Belle Arti di Catania, definisce l’esperienza nel progetto “in-genium” come altamente formativa. Ha evidenziato come il confronto con i giovani artisti rappresenti un arricchimento costante, offrendo nuove prospettive e stimoli per l’arte e l’innovazione. La partecipazione al progetto ha permesso a Cardillo di approfondire il rapporto tra arte e sperimentazione, grazie anche alle interazioni con i giovani coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Un'esperienza altamente formativa”. Così Carmen Cardillo, docente all'Accademia di Belle Arti di Catania, valuta l'esperienza nel progetto “in-genium”, grazie a un confronto costante con i giovani artisti, fonte di arricchimento. Fondamentale anche la relazione tra le Accademie di Belle Arti di Catania, Roma e Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

arte e innovazione cardillo aba esperienza formativa anche per confronto con giovani
© Quotidiano.net - Arte e innovazione, Cardillo (ABA): "Esperienza formativa anche per confronto con giovani"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Arte e innovazione, Cardillo (ABA): Esperienza formativa anche per confronto con giovani

Video Arte e innovazione, Cardillo (ABA): Esperienza formativa anche per confronto con giovani

Notizie e thread social correlati

Università, Ia entra in aula: Luiss e Google insieme per ridisegnare esperienza formativaL'università Luiss ha annunciato una collaborazione con Google per innovare l’esperienza didattica in aula.

Leggi anche: Liceo Redi, genitori e insegnanti in visita a San Patrignano: "Esperienza unica e formativa"

Temi più discussi: A Catania la mostra di MAIRE che unisce fotografia, patrimonio storico e innovazione industriale; Terza tappa a Catania per il progetto in-genium che unisce patrimonio, arte e innovazione; in-genium - Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia; in-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia.

L’Arte accelera l’innovazione in StartupLabSi è concluso l’appuntamento di StartupLab, il format ideato dalla community di NAStartUp che punta a creare nuove occasioni di confronto e di sviluppo di attività virtuose, contaminando l’innovazione ... ilmattino.it

Arte, tecnologia e innovazione post-Covid 19. Intervista a Valentino CatricalàRicostruzione post-Covid 19, tra innovazione e sostenibilità, in primis ambientale. È il nuovo paradigma che guida, o dovrebbero guidare, le task force governative che sono state chiamate a condurci ... exibart.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web